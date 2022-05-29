Yer: Esenyurt... Sohbet ettikleri sırada yanlarında duran 'telefon' çalındı

İstanbul Esenyurt’ta istinat duvarına oturarak sohbet eden iki arkadaş, yabancı uyruklu bir şahsın hedefi oldu. Yanlarına koydukları telefonu fark eden hırsız, ustalıkla telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 12:27
Yer: Esenyurt... Sohbet ettikleri sırada yanlarında duran 'telefon' çalındı
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Olay, geçen günlerde İstanbul Esenyurt, Zafer Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş sohbet etmek için bir istinat duvarının üstüne oturdu. İki genç arasındaki koyu muhabbeti fırsat bilen yabancı uyruklu bir kişi, gözünü duvarın üstündeki telefona dikti.

İlk önce etrafını kolaçan eden şahıs, ardından gençlerin yanında duran telefonu büyük bir ustalıkla aldı.

KAMERALARA YANSIDI

Olayın ardından hırsız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, iki arkadaş çok geçmeden telefonun çalındığını anladı. Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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