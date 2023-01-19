Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında pusu kuran kişiler husumetlilerinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. Saldırıda park halinde bulunan bir otomobil de isabet aldı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde dün akşam saat 23.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Tepelik Sokak ile Balin Sokak birleşiminde iddiaya göre, Balin Sokak üzerinde ilerleyen 34 ECZ 546 plakalı otomobil, Tepelik Sokak girişine geldiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Çok sayıda kurşun isabet eden otomobilin sürücüsü, geri manevra ile uzaklaşarak saldırıdan hem kendisini hem de otomobilde bulunanları kurtardı. Saldırı anında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.
ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında, saldırıda park halinde bulunan bir otomobilin de isabet aldığı belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında, sokakta yaklaşık 15 kovan bulundu. Saldırının hedefinde bulunan 34 ECZ 546 plakalı otomobilde yapılan inceleme de ise yaklaşık 10 kurşun girişinin olduğu belirlendi.
OTOMOBİLDE BULUNANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Saldırıya uğrayan otomobilde bulunan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- Başkan Soyer 'Zehirsiz kent İzmir' için imza attı
- Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu vurgusu
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- CHP'den 'seçim' için ilk tepki
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Peker seçim öncesi video 'sözü' vermişti
- Kılıçdaroğlu'ndan '14 Mayıs' açıklaması
- SADAT Başkanı Tanrıverdi'ye kötü haber