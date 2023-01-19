Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:41

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:09

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde dün akşam saat 23.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Tepelik Sokak ile Balin Sokak birleşiminde iddiaya göre, Balin Sokak üzerinde ilerleyen 34 ECZ 546 plakalı otomobil, Tepelik Sokak girişine geldiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çok sayıda kurşun isabet eden otomobilin sürücüsü, geri manevra ile uzaklaşarak saldırıdan hem kendisini hem de otomobilde bulunanları kurtardı. Saldırı anında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında, saldırıda park halinde bulunan bir otomobilin de isabet aldığı belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında, sokakta yaklaşık 15 kovan bulundu. Saldırının hedefinde bulunan 34 ECZ 546 plakalı otomobilde yapılan inceleme de ise yaklaşık 10 kurşun girişinin olduğu belirlendi.

OTOMOBİLDE BULUNANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırıya uğrayan otomobilde bulunan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.