Yer Gaziantep... Boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu!

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde boş bir arazide ceset bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu tespit edildi.

DHA
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 09:28
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Gaziantep'te dün akşam saatlerinde iddiaya göre, yurttaşlar boş arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, 35 yaşındaki Egemen Dağdeviren’e ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri Dağdeviren’in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


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