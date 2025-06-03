Yer: İstanbul... Sosyal medyadan tanıştığı çocuğu taciz eden erkek yakalandı

Avcılar'da H.Ş. adlı kız öğrenci, A.D. ile bir oyun uygulaması üzerinden tanıştı.

H.Ş. kendisini başka bir isimde tanıtan kişiyle bir süre sonra cep telefonunu üzerinden Whatsapp uygulamasıyla sohbet etmeye başladı.

Şüpheli, okul ve evini öğrendiği çocuğu görüşmeye zorlarken, mesajları da ailesine göndermekle tehdit etti. H.Ş., sosyal medya üzerinden "Arkadaşlar sesimi duyurun lütfen, tehdit ediliyorum, kurtulamıyorum" şeklinde yazdığı mesajla sosyal medyadan yardım istedi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüpheli, bunun üzerine bir video çekerek kız çocuğundan özür diledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma yapıp, kız çocuğu ve ailesiyle bağlantı kurarak şüphelinin kimliğini tespit etti.

A.D. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Şüpheli şahıs A.D.(22) 02.06.2025 tarihinde Avcılar ilçesinde gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.