Yer: İzmir... Evinde 'tarihi eserlerle' yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesindeki bir evde Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans ile çeşitli İslam devletleri dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ev sahibi C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 10:15
Yer: İzmir... Evinde 'tarihi eserlerle' yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki bir eve tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

ESERLERE EL KONULDU

Teknik ve fiziki takibin ardından C.K.'nin evinde yapılan aramalarda 1020 sikke, 19 yüzük ve yüzük parçası, 8 ok ucu ve parçası, 8 dişçi aleti, 2 küçük kap, 25 obje ve obje parçası, 1 metal mühür, 1 haç şeklinde metal obje, 1 insan yüzü tasvirli taştan yapılmış kırık heykel parçası olmak üzere toplam 1085 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bu eserlerin Arkaik, Helenistik, Roma, Bizans ile çeşitli İslam devletleri dönemine ait olduğu belirtildi. C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.


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