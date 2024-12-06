Yer yine Esenyurt... Tamirci dükkanına silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz iki şüpheli, oto tamirhanesine silahla ateş ettikten sonra koşarak kayıplara karıştı. İş yeri çalışanları neye uğradıklarını şaşırırken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yer yine Esenyurt... Tamirci dükkanına silahlı saldırı!
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:54

İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde, kimliği belirsiz iki şahıs sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesine geldi.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Bir süre iş yeri önünde bekleyen şahıslardan biri eline aldığı silahla iş yerine doğru ateş etti. Tamirhane çalışanları neye uğradığını şaşırırken şüpheliler, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Şahısların daha önce iş yeri sahibinden haraç istediği öğrenilirken yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Etiketler: #Esenyurt #silah

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