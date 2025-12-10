Yer: Zonguldak... Çocuğunu azarladığını öne sürdüğü öğretmeni darbetti!

Yayla Ortaokulu’nda dün akşam saatlerinde İngilizce öğretmeni Derya Yönder, iddiaya göre ödevini yapmadığı gerekçesiyle öğrencisi B.S.’yi azarladı. B.S. durumu evde babası Y.S.’ye anlattı.

Y.S. okula gelerek, öğretmen ile görüşmek istedi. İdare tarafından verilen karar üzerine Yönder ile Y.S., müdür odasına gitti. Müdür, odaya B.S.’yi de çağırıp olayı anlatmasını istedi. Bu sırada, Y.S. ile Derya Yönder arasındaki gerilim, arbedeye dönüştü.

Arbede sırasında Y.S., Yönder’in yüzünü tırnağıyla yaraladı. Hastaneye giden Derya Yönder, pansuman yaptırıp, darp raporu aldı. Veli ve öğretmen uzlaşıp şikayetten vazgeçse de darp raporu alındığı için iki tarafın da ilerleyen günlerde polis merkezine ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

‘SIRADANLAŞTIRILAMAZ BİR ŞİDDET OLAYI’

Olayın yaşandığı okulun önünde, öğretmenler yaşananlara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Öğretmenler adına konuşan Eğitim-İş Zonguldak Şube Başkanı Kamuran Çataklı, “Yayla Ortaokulu’nda öğretmen Derya Yönder’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İngilizce öğretmeni Derya Yönder’in, bir veli tarafından yüzünden yaralanacak şekilde saldırıya uğraması kabul edilemez, affedilemez ve asla sıradanlaştırılamaz bir şiddet olayıdır. Bu saldırı yalnızca bir öğretmene değil, öğretmenlik mesleğine, eğitime ve toplumun geleceğine yönelmiştir. Meslektaşımız Derya Yönder’in yanında olduğumuzu ve bu vahim saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

Öğretmen ve öğrenci bakımından güvenlik açıklarının artık gizlenemez boyutta olduğunu söyleyen Çataklı, “Söz konusu olayda öğretmenle velinin uygun bir güvenlik düzeni olmadan aynı odada yüz yüze getirilmesi, profesyonel güvenlik görevlisi bulunmaması, kriz anında devreye girecek bir protokolün işletilmemesi ve idarenin temel sorumluluklarını yerine getirememesi; şiddetin yaşanmasına doğrudan zemin hazırlamıştır” diye konuştu.