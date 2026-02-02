Yerleşim yerine çok yakın bir alanda projelendi: Ankara’nın verimli topraklarına 441 hektarlık sanayi sitesi açılacak!

İktidarın Türkiye’nin dört bir yanına açtırdığı sanayi ve maden bölgelerinden Ankara Ayaş Gökler Köyü de zarar görüyor.

Verimli tarım arazilerine sahip olan bölgede, hayvancılık da yoğun bir şekilde yapılıyor. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nin yakınlarına açılması planlanan 441 hektarlık Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sitesi kurulması amaçlanıyor. Hakkında ÇED olumlu kararı da bulunan projeye, TEMA Vakfı yoğun tepki gösteriyor.

YERLEŞİM YERİNE 800 METRE UZAKLIKTA

Domates, kiraz, dut gibi meyve ve sebzelerin yetiştirildiği Ayaş, Sincan’ın yakınında konumlanıyor. Bölgede yeterince sanayi sitesi bulunmakta. Buna karşın projeyle birlikte bölgede yeni bir sanayi bölgesi yaratılması amaçlanıyor.

Projenin, tarım ve hayvancılığa geri dönülemez zararlar verebileceği öngörülüyor. Kooperatif şeklinde 220 tesisin bulunması planlanan projenin bulunduğu alan, Tatlar Mahallesi’ne yalnızca 875 metre uzaklıkta. ÇED alanının Ankara Çayı’na olan mesafesi ise yaklaşık 1 kilometre olarak kaydedildi. Proje alanının Gökler Mahallesi’ne olan uzaklığı ise yaklaşık 3 buçuk kilometre olarak ölçüldü.

Köylere yakınlığıyla dikkat çeken projeyle birlikte, nükleer atıklar değerlendirilebilecek, plastik atıklar yakılacak ve yeraltı sularına zarar verilebilecek. Bu da çevre köylerdeki yaşamı olumsuz etkileyebilecek.

BAKANLIKTAN YAZI İSTENDİ

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TEMA Vakfı Ayaş Temsilcisi Ruziye Yüksel, proje kapsamında çeşitli görüşmeler yaptıklarını, bölgede yaşayan yurttaşların projeye karşı çıktığını aktardı.

Henüz dava açmadıklarını belirten Yüksel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan bilgilendirme yazısı istediklerini, sonucuna göre hukuki işlemlerin başlatılacağını belirtti. Yüksel, hafta içinde bakanlık önünde bir buluşma düzenlemeyi planladıklarını da aktardı.