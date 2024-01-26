Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hikmet Taşdemir'in ölüm nedeni belli oldu

Türk sinemasının usta ismi, oyuncu Hikmet Taşdemir (82), akciğer kanseri tedavisi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Taşdemir, bugün İstanbul'un Silivri ilçesinde toprağa verilecek.

DHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 13:42
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hikmet Taşdemir'in ölüm nedeni belli oldu
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Türk sinemasının 'kötü adamı' olarak bilinen Hikmet Taşdemir, 15 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi.

Tedavi altına alınan Taşdemir, doktorların müdahalesine rağmen, dün yaşamını yitirdi.

"DÖRDÜNCÜ EVRE KANSERDİ, ENTÜBE EDİLDİ"

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "Değerli sanatçımız, Yeşilçam emektarlarından Hikmet Taşdemir, 15 Ocak tarihinde hastanemize geliyor. Solunum yetmezliği sebebiyle ve teşhisinde 4'üncü evre kanser olduğu belirleniyor. Kendisi daha sonra 24 Ocak tarihinde dahiliye yoğun bakıma ardından da solunum yetmezliği sebebiyle entübe oluyor. Entübe olduktan sonra maalesef, 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.20 kalbi duruyor. Arkadaşlarımızın, değerli hekimlerimizin yaptığı tüm müdahalelere rağmen, 15.05'i gösterdiğinde vefat ediyor. Allahtan rahmet diliyor, Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah diyorum. Yakınlarına başsağlığı, sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Bugün itibarı ile de ağabeyi tarafından cenazesi teslim alınmıştır" dedi.

Cenazesini yakınlarının aldığı Hikmet Taşdemir, bugün İstanbul'un Silivri ilçesinde toprağa verilecek.

 


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