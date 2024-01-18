Adana Demirspor'da Hikmet Karaman dönemi!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktör Hikmen Karaman ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
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Patrick Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Serkan Damlu'ya emanet eden Adana Demirspor'da yeni teknik direktör için karar verildi.
TRT Spor'un haberine göre; Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman'ı takımın başına getiriyor.
Haberde deneyimli çalıştırıcının Adana'ya gelerek yönetimle görüştüğü ve anlaşma sağlandığı belirtildi.
SÖZLEŞME ŞARTLARI
Hikmet Karaman ile Adana Demirspor'un 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.
63 yaşındaki teknik adam daha önce Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor gibi takımları çalıştırdı.
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