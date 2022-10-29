Yetkililer uyardı: Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ardahan’da kent merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

IHA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 07:13
Yetkililer uyardı: Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Abone Ol google-news

Ardahan’da yüksek kesimlerde sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı kısa sürede doldururken her yer beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Ardahan kar yağışı uyardı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler