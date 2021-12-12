Yetkin Kürt seçmenler ile yapılan araştırmayı yazdı: "CHP merkez sağın bölgedeki yeni adresi"

12 Aralık 2021 Pazar, 12:03

Gazeteci Murat Yetkin, Kürt seçmenler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuyçlarını Yetkin Report'ta yayımladığı "CHP’nin Kürt Seçmen ile Yeni İmtihanı" başlıklı yazıyla aktardı.

CHP'nin Kürtlerden alacağı oyu 4 katına çıkardığı belirtilen yazıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri değerlendirildi ve İBB Başkanı Ekram İmamoğlu ile HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kürt gençlerinde benzeştiği ifade edildi.

Rawest Araştırma tarafından yapılan kamuoyu yoklamasını yazısına taşıyan Yetkin, şunları aktardı:

"Rawest’in bir özelliği anket sorularını doğu ve güneydoğuda kullanılan dört anadilde sorup yanıt almaları. Örneğin Ocak 2021’de yayınladıkları Siyasi Eğilimler araştırmasının künyesinde, anketin Diyarbakır, Van, Şanlıurfa ve Mardin illerindeki 20 ilçe ve 100 mahallede, yüzde 85’i Kürtçe ve Zazaca, yüzde 15’i de Türkçe ve Arapça olmak üzere 1497 kişiyle yüz yüze yapıldığı yazılı. Siyasi Eğilimler araştırmasında çıkan sonuçlar ilginç. Yanıt verenlerin yüzde 61’i asla Erdoğan’a oy vermeyeceğini, yüzde 30’u da vereceğini söylemiş ama Erdoğan’ın seçileceğine inananların oranı yüzde 55. Yani Türkiye’nin genelindeki çelişkili durum doğu ve güneydoğuda da aynen geçerli. Araştırmada AK Parti’nin bölgenin genel durumunu yansıtan bu dört büyükşehir ortalamasındaki oy kaybı ve CHP’nin oy kazancı görülüyor. Ancak CHP oyunu yaklaşık 3 katına çıkarıp bölgede üçüncü parti olmasına rağmen hâlâ yüzde 7,4 oranında desteğe sahip görünüyor. HDP’de hafif kayba karşın gücünü koruduğu görülüyor. "

CHP'NİN DURUMU KALICI MI?

Araştırmada CHP'nin 2018 yılında aldığı oyun 4 katına çıkarıldığı aktarıldı. "Seçmen eğilimi ve CHP’nin durumu kalıcı mı? " sorusuna yanıt arayan Yetkin, şunları belirtti:

"Ocak 2021’deki bu saptamanın yıl boyunca değişip değişmediğini ve kalıcı görünüp görünmediğini anlamak için Rawest Genel Müdürü Roj Girasun ile görüştüm. Girasun yakında sonuçlarını açıklayacakları bir çalışma daha yürüttüklerini, dolayısıyla son durumu henüz rakamlarla veremediklerini ancak gözlem ve izlenimlerini, paylaşabileceğini söyledi. İşte söyledikleri: – 'Temmuz ayı itibarıyla CHP bölgedeki (bu dört şehir ortalamasındaki) oyunu 2018’in dört katına çıkarmış görünüyor. (Bu da yüzde 10’u bulmuş olması demek). Yakın döneme dek bölgede sembolik il başkanlarıyla tabela partisi hüviyetinde görülen CHP, artık il kongrelerinde listelerin yarıştığı bir siyasi cazibe merkezine dönüşmeye başladı. – CHP merkez sağın, sonradan AK Parti'ye eklemlenen oylarının bölgedeki yeni adresi olmaya başladı diyebiliriz. Bunun bir nedeni Türkiye genelinde değişen siyasi hava, diğeri de başlarda ilgi odağı olan DEVA’nın Türkiye genelinde beklenen çıkışı yapamamış olması.' CHP’nin doğu ve güneydoğudaki durumunun kalıcı olup olmaması Türkiye’nin genel siyasi görünümü açısından önem taşıyor."

'İMAMOĞLU-DEMİRTAŞ BENZEŞMESİ'

Yetkin, söz konusu araştırma hakkında Giresun ile yaptığı görüşmenin devamında İmamoğlu ile Demirtaş benzeşmesine dikkat çekti. "Girasun’a göre, doğu ve güneydoğudaki genç seçmen, İstanbul belediye Başkanı İmamoğlu’nu bir şekilde HDP’nin önceki eş-başkanı, beş yıldır hapiste tutulan Selahattin Demirtaş ile benzeştiriyor" diyen Yetkin, yazısını şöyle sonlandırdı: