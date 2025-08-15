İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 44 kişi daha gözaltına alınırken, İBB Danışmanı Yiğit Oğuz Duman'da gözaltına aldı. Peki, Yiğit Oğuz Duman kimdir? İBB Danışmanı Yiğit Oğuz Duman kaç yaşında, nereli? Yiğit Oğuz Duman neden gözaltına alındı?

YİĞİT OĞUZ DUMAN KİMDİR?

Yiğit Oğuz Duman, Trabzon Anadolu Lisesi sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Koç Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine 1995’te Kibar Holding A.Ş.’de başladı. Grupta değişim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, endüstriyel ilişkiler ve iş hukuku gibi ana konu başlıklarında aktif sorumluluklar aldı.

YİĞİT OĞUZ DUMAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Duman, Assan Alüminyum’da insan kaynakları müdürlüğü ve Kibar Holding’de insan kaynakları ve idari işler direktörlüğü görevlerinde bulundu. 2008 yılında Turkcell Superonline bünyesine katıldı. İnsan kaynakları, satın alma, idari işler ve müşteri deneyimi yönetimi ana başlıklarında görev alarak iş destek genel müdür yardımcılığı ve müşteri deneyimi yönetimi genel müdür yardımcılığı rollerini üstlendi. 2011-2014 yılları arasında TAV Holding’ te TAV Bilişim, TAV Güvenlik, TAV Akademi ve Tav AviationMinds şirketlerinden sorumlu grup icra kurulu üyesi ve insan kaynakları başkanı olarak görev aldı.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) 2005-2010 ve 2012-2014 yılları arasında genel başkanlık görevini yürüten Duman, aynı zamanda farklı sivil toplum örgütlerinde de özellikle kadınların iş hayatına katılımı ve kurumsal yönetim üzerine çalışmalarda aktif rol aldı. Halen Yönetim Kurulunda Kadın (YKKD) derneğin Yönetim Kurulu üyesidir.

Kurucusu olduğu Duman Yönetim Danışmanlık’ta takım arkadaşlarıyla birlikte kurumlara Yönetici Seçme Yerleştirme, Değişim Yönetimi, Organizasyonel Yapılanma, Liderlik Gelişimi ve işgücünü elde tutma konularında yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Aynı zamanda, 2019 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başkan Danışmanlığı görevini yürütmektedir.

YİĞİT OĞUZ DUMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”