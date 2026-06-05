Yıkım kararı verilmişti: Osmaniye'de yayla evleri sakinleri Valilik konutu önünde eylem yaptı

Osmaniye'nin Olukbaşı yaylası Geyikdüzü mevkiinde bulunan yayla evleri hakkımda kaçak yapı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Karara tepki gösteren yurttakiler Osmaniye Valiliği önünde toplanacak yıkım kararının durdurulmasını talep ettiler. Kendi aralarında seçtikleri kişiler Vali Serdengeçti ile görüştü.

"YARIN İÇİN DE YIKIM OLMAYACAK DİYE BİZE MÜJDELEDİ"

Görüşme sonrası durumu anlatan yurttaş, "Biz durumumuzu anlattık. Kendisi de ben burada asayişi sağlamakla görevliyim. Bu ilin emniyetinden sorumlu insanım. Dolayısıyla benim burada yıkımı durdurun gibi bir yetkim yok. Ama bu durumunuzu yetkililere ileteceğim dedi. Bizde kendisine bizim buraya toplanmamızın sebebi, bizi dinlemeyen siyasilere bizim durumumuzu izah etmeniz. Böyle bir kanunsuzluk varsa bu Türkiye'nin her yerinde olduğunu, bu kanunsuzluğun neden sayın Devlet Bahçeli beyin memleketinde başladığını söyledim. Bunun göz önünde bulundurulmasını istediğimi söyledim. Yine oranın işletmecisi Recep Vural ile Orman dairesi arasında bir dava sürecinin olduğunu, bu dava süreci sonuçlanmadan neden acele edildiğini kendisine söyledim. Sayın Valimiz de bize ben bunu yarın soracağım. Öyle bir durum varsa bununla ilgili yetkililerle görüşeceğim. Yarın için de yıkım olmayacak diye bize müjdeledi" dedi.

Açıklama sonrası yurttaşlar yarın gelecek habere göre hareket edeceklerini belirterek sessizce dağıldılar.