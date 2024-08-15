Yıkım paniği: Apartman diğer apartmanın üzerine devrildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı apartman, yolun karşısındaki başka bir apartmanın üzerine devrildi.
İlçeye bağlı Numune Mahallesi 190. Sokak’taki ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı.
Ekiplerin çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi. Büyük panik yaşayan apartmandakiler ile yıkım çalışmasını yürüten ekipler arasında gerginlik çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Hasar gören apartman tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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