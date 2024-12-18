Yılbaşına günler kala 'kokina'ya yoğun talep: Fiyatı her yıl artıyor

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:10

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:13

Yılbaşına kısa süre kala tezgahlardaki yerini alan kokina çiçeği, vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Çiçekçi esnafı, şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçeği için hazırlıklara başladı.

1 yıl boyunca kurutmadan saklanıldığında ev sahibi olunacağına inanılan kokina çiçeği, iki çiçeğin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Yeşil kokina yaprakları arasına 'silcan' adlı kızıl bir meyvenin bağlanması ile oluşturulan kokina, mutluluk, huzur ve şans ile özdeşleşmiş bir bitki olarak biliniyor.

Kökeni Güney Avrupa'ya uzanan bu çiçek, halk arasında 'yılbaşı çiçeği' olarak da biliniyor.

'ASLINDA KENDİ ÇİÇEĞİ DEĞİL'

Kokinanın yılbaşına özel bir çiçek haline geldiğini belirten İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, "Ormanda yetişen dikenli bir bitkinin üzerine kırmızı tomurcuklar bağlanıyor. Aslında kendi çiçeği değil. Sonradan üzerine iplerle bağlanıyor. 5-6 tane bağlayarak toptan satılıyor. İnanışa göre bir yıl içerisinde çiçekleri solmazsa ev, araba, çocuk ne umut ediyorsanız; o dileğiniz yerine geliyor. Organizasyonlarda, süslemelerde, aklınıza her gelebilecek yerde kokinaları kullanıyoruz. Kokina, sosyal medya ile ön plana çıktı. Eskiden çok talep olmuyordu. Yılbaşı yaklaşıyor. Bu zaman içerisinde hep kokina satıyoruz, aşırı bir talep var" dedi.

'BASİT GÖZÜKÜYOR AMA CİDDİ EMEK VAR'

Kokinaların tek imalat yerinin İstanbul olduğunu söyleyen Kış, "Kamyonlarla, TIR'larla Türkiye'nin her yerine dağıtımı yapılıyor. İstanbul'da Roman vatandaşlarımıza yaptırıyorlar. Pazarlamasında bir iki kişinin haricinde kimse yok. Onlar yapıyor, toptan satıyorlar. Bizler de alıyoruz. Uğraşması, yapması o kadar zor ki yapılırken izlemiştim. İnsanların elleri delik deşik oluyor. Gerçekten yapımı, bu hale getirilmesi çok zor. Basit gibi gözüküyor ama ciddi bir emek var. Çok kısa bir süre zarfında bu işi yapıyorlar. Aralık'ın 10'unda başlıyor; yılbaşına kadar sürüyor. Aralık ayının sonlarına doğru azalmaya başlıyor. O zaman da fiyatlar 2 katına çıkıyor. Kokina demetinin fiyatı, 150-200 lira arasında değişiyor. Fiyatlar geçen seneyle aynı. Talep yıl sonuna doğru daha da artıyor" diye konuştu.

KOKİNA ÇİÇEĞİNİN EFSANESİ

Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Bakaç da halk arasında yayılan efsanesi ile satışların arttığını, bu konuda medyanın da etkisi olduğunu aktardı. Kokinanın kökeni hakkında bilgi veren Başkan Bakaç, "Kokina, Yunan kökenli bir kelimedir ve kırmızı anlamına gelir. Ana yetişme bölgesi Güney Avrupa olan bu bitki, tek bir türden oluşmaz. İki çiçeğin birleşmesiyle meydana gelir. Kırmızı meyveleri 'silcan' dediğimiz bir bitkiden gelir. İnsanlar, kokinayı genelde yılbaşında alır; birbirlerine hediye eder. Hediye etmenin amacı ise mutluluk ve şans getirmesidir. Eğer kokinayı 1 yıl boyunca kurutmadan evinizde saklarsanız, gelecek yıl ev sahibi olacağınıza dair bir inanış var. Gerçekliği bilinmez ama insanlar buna inanmayı seviyor. Bu yüzden her yılbaşında kokina evlerde yerini alır" dedi.

'TALEP ARTTIKÇA FİYAT DA YÜKSELİYOR'

Kokina satışlarının bu yıl 1 hafta erken başladığını belirten Bakaç, talebin her geçen yıl arttığını söyledi. Bakaç, "Geçmişte 7 ila 8 bin dal satış yapıyorduk. Bu yıl 10 bin dalı rahatlıkla bulacağımızı düşünüyoruz. Geçen yıl kokina fiyatı 200 lira civarındaydı, bu yılsa 250, 300 lira arasında değişiyor. Talep arttıkça fiyat da yükseliyor. Hatta şimdiden 350 lira bandına çıkan fiyatlar var. Özellikle son 3 yıldır kokina inanılmaz ilgi görüyor. Daha önce bu kadar satışımız olmuyordu. Medyanın bu çiçeği tanıtması, satışların artmasında büyük etken oldu" diye konuştu.

'FAZLA BAKIM GEREKTİRMEZ'

Bakaç, kokinanın satışının yalnızca yılbaşına özgü olduğunun altını çizerek, "Kokina sadece yılbaşında talep görür. Satışlarımız genelde yılbaşından 1 hafta önce hızlanır ve yılbaşından birkaç gün sonra sona erer. Yılın diğer dönemlerinde ise kokina pek istenmez. Normalde yılbaşına yakın taleplerimiz artar ama bu sene talep erken başladı. Yılbaşı yaklaştıkça talep de artıyor" dedi. Kokina çiçeğinin dayanıklı bir bitki olduğunu söyleyen Bakaç, "Kokina dikenli bir bitkidir ve fazla bakım gerektirmez. Tek yapmanız gereken; çiçeği, su dolu bir kaba koymak ve aydınlık bir ortamda tutmaktır. Başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Çünkü kokina kolay bozulmayan bir çalı türüdür" diye konuştu.