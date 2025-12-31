Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yılbaşında en doğal hediye: Kişiye özel zeytinyağı

31.12.2025 13:22:00
İHA
Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinyağı sektörü temsilcilerinden Efe Yıldırım, yeni yıl öncesinde müşterilerden gelen talep üzerine hazırladıkları kişiye özel zeytinyağlarının ilgi gördüğünü belirtti.

Yılbaşı öncesinde hediye arayışına giren vatandaşlar, bölgenin en önemli değeri olan zeytinyağını tercih etmeye başladı. Yıllardır sektörün içinde olduklarını belirten Efe Yıldırım, müşterilerin isteği doğrultusunda özel tasarımlı kutular ve şişelerde kişiye özel zeytinyağları hazırladıklarını ifade etti. 
Yılbaşı öncesi taleplerin arttığını vurgulayan Yıldırım, "Müşterilerimizin isteği doğrultusunda kişiye özel zeytinyağı olarak kutulu hediye gönderiyoruz. Yılbaşı öncesinde gelen talepler doğrultusunda isteyen misafirlerimize bu ürünleri ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi. 
Hazırlanan kutuların içeriği hakkında da bilgi veren Yıldırım, "Hediye kutularının içerisinde 1 litre ödüllü sızma zeytinyağımız bulunuyor" diye konuştu. 

 

