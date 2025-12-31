Yılbaşında en doğal hediye: Kişiye özel zeytinyağı

Yılbaşı öncesinde hediye arayışına giren vatandaşlar, bölgenin en önemli değeri olan zeytinyağını tercih etmeye başladı. Yıllardır sektörün içinde olduklarını belirten Efe Yıldırım, müşterilerin isteği doğrultusunda özel tasarımlı kutular ve şişelerde kişiye özel zeytinyağları hazırladıklarını ifade etti.

Yılbaşı öncesi taleplerin arttığını vurgulayan Yıldırım, "Müşterilerimizin isteği doğrultusunda kişiye özel zeytinyağı olarak kutulu hediye gönderiyoruz. Yılbaşı öncesinde gelen talepler doğrultusunda isteyen misafirlerimize bu ürünleri ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Hazırlanan kutuların içeriği hakkında da bilgi veren Yıldırım, "Hediye kutularının içerisinde 1 litre ödüllü sızma zeytinyağımız bulunuyor" diye konuştu.