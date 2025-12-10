Yılın son ayında dikkat çeken anket: Yurttaşların asıl gündemi yine ekonomi!

Bulgu Araştırma’nın aralık ayı kapsamında hazırladığı “Halkın Gündemi Araştırması” yayımladı.

Araştırma ışığında, aylık hane geliri 25 bin lira ve altında olan yurttaşların oranının yüzde 39 olduğu görüldü. Yurttaşların yüzde 22,2’sinin 25 bin ile 45 bin lira arası hane gelirine sahip olduğu anlaşıldı.

Yüzde 15’lik kesim 45 bin ile 75 bin lira arası hane gelirine sahipken, yurttaşların yüzde 7,2’si 75 bin ile 125 bin lira arası hane gelirine sahip olduğunu söyledi. Yalnızca yüzde 5,3’lük kesimin 125 bin lira ve üstünde hane gelirine sahip olduğu da görüldü.

YÜZDE 78’LİK DİLİM GEÇİNEMİYOR

Geçime yönelik sorulan soru kapsamında katılımcıların yüzde 43,9’u “Gelirini temel ihtiyaçlarına dahi zor yetirebildiğini” söyledi. 34,2’lik kesim ise “Gelirinin ancak temel ihtiyaçlara yettiğini, birikim yapamadığını” ifade etti.

Yurttaşların yüzde 13,6’sı “Geliriyle geçinebildiğini, ufak birikimler yapabildiğini” belirtirken, yalnızca yüzde 6,8’lik kesim “Ekonomik olarak rahatta olduğunu, tasarruf ve yatırım yapabildiğini” anlattı. Yurttaşların yüzde 78’i ekonomik anlamda zorluk yaşadığını belirtmiş oldu.

EKONOMİ OY TERCİHİNİ ETKİLİYOR

Yurttaşların oy verme kararını etkileyen faktörlere yönelik sorulan soru, halkın asıl gündemine ayna tuttu. Katılımcıların yüzde 45,1’i, “Ekonomik durumun” oy verme kararını etkilediğini ifade etti. Yüzde 26,3’lük kesim “liderin” oy verme kararında etkili olduğu yönünde fikir belirtirken, katılımcıların yüzde 19,3’ü “yapılan hizmetlerin” etkili olduğunu söyledi.

Hizmetlerin ardından ise sırasıyla ideoloji, hukuksal durum, aday, parti programı, yönetim kadrosu, karşıt parti politikaları geldi.

SEÇMEN EKONOMİ POLİTİKASI İSTİYOR

Yurttaşların siyasi parti tercihlerini etkileyen faktörlerde ise yine ekonomi başı çekti. Katılımcıların yüzde 21,7’si “Partinin ekonomik çözüm ve politikaları”nın siyasi parti tercihinde etkili olduğunu söyledi. Yüzde 19,8’lik kesim “Adalete yaklaşımları” yanıtı verirken, katılımcıların yüzde 14,2’si parti liderinin önemli olduğu yönünde fikir verdi. Liderin ardından sırasıyla sosyal politikalar, ideoloji, dış politika, parti içi demokrasi yanıtları verildi.

EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ

Araştırma kapsamında yurttaşlara Türkiye’nin en önemli sorunu da soruldu.

Katılımcıların yüzde 38,9’u, Türkiye’nin en önemli sorunun “Ekonomi” olduğunun altını çizdi. Yüzde 18,5’lik kesim “adalet ve hukuk” olduğunu söylerken, yurttaşların yüzde 12,3’ü “eğitim”, yüzde 9,6’sı işsizlik sorununa dikkat çekti.

ZİYARET HOŞ KARŞILANMADI

Katılımcılara, güncel siyasi konulara ilişkin bazı sorular da yöneltildi. TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında kurulan komisyona yönelik düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 39,2’si süreci olumlu karşıladığını, yüzde 30,1’inin olumsuz yaklaştığını, yüzde 30,7’lik kesimi ise kararsız olduğunu belirtti.

Buna karşın, DEM Parti, MHP ve AKP’nin İmralı’da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesine yönelik sorulan soruda, katılımcıların yüzde 56,2’si yanlış bulduğunu söyledi. Yalnızca yüzde 27’lik kesim ziyarete destek verdi.

HALK, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SAMİMİYETİNE İNANMIYOR

Terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve 30 teröristin silah yakması olayına ilişkin düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 54,4’ü “PKK’nın kendini tamamen feshederek silah bıraktığını düşünmüyorum. Göstermelik bir olaydı” yanıtını verdi.

Yalnızca yüzde 29,6’lık kesim “Türkiye için iyi olduğu” yönünde fikir belirtti. Katılımcılar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik umut hakkı konusunu da değerlendirdi. Yurttaşların yüzde 65,6’sı “Abdullah Öcalan affedilmemelidir. şehit ve gazilerimize ihanet olur” yanıtını verdi. Yalnızca yüzde 17,1 oranındaki katılımcı olumlu görüş belirtti.

CHP’YE OPERASYONLARI HAKSIZ BULDULAR

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara karşı düşünceleri de sorulan yurttaşların yüzde 43,8’i “Operasyonları haksız bulduğunu” söyledi. Katılımcıların yüzde 26,2’si operasyonları haklı bulduğunu ifade etti.