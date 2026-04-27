Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yılmaz Tozan tutuklanmıştı: Eşme Belediye Başkanvekili Zeki Işık oldu

Yılmaz Tozan tutuklanmıştı: Eşme Belediye Başkanvekili Zeki Işık oldu

27.04.2026 15:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yılmaz Tozan tutuklanmıştı: Eşme Belediye Başkanvekili Zeki Işık oldu

Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklanmasının ardından Eşme'de belediye başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin adayı Zeki Işık kazandı.

CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, 'irtikap' suçlaması ile 17 Nisan tarihinde gözaltına alındı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Nisan günü tutuklanan Tozan, 22 Nisan günü görevden uzaklaştırıldı.

Tozan'ın yerine bugün Eşme Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapıldı.

CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Eşme Belediyesi'nde gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı Zeki Işık 7 oy alarak belediye başkanvekili seçildi. AKP'nin adayı Altan Aydemir ise 4 oyda kaldı. 

Seçim üçüncü tur sonucunda netlik kazandı.

İlgili Konular: #Seçim #Eşme Belediyesi

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tozan'ın tutuklandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Yılmaz Tozan'ın tutuklanmasının ardından Eşme'de belediye başkan vekili seçiminin 27 Nisan'da yapılacağını açıklandı.