Yılmaz Tozan tutuklanmıştı: Eşme Belediye Başkanvekili Zeki Işık oldu

CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, 'irtikap' suçlaması ile 17 Nisan tarihinde gözaltına alındı.
Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Nisan günü tutuklanan Tozan, 22 Nisan günü görevden uzaklaştırıldı.
Tozan'ın yerine bugün Eşme Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapıldı.
CHP'NİN ADAYI KAZANDI
Eşme Belediyesi'nde gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı Zeki Işık 7 oy alarak belediye başkanvekili seçildi. AKP'nin adayı Altan Aydemir ise 4 oyda kaldı.
Seçim üçüncü tur sonucunda netlik kazandı.