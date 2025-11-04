Yine aynı yöntem... Malatya’da 430 bin liralık dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşteki M.G’nin, kendisini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcı tarafından "kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığı" gerekçesiyle kandırılarak toplamda 430 bin lira dolandırıldığını beyan etmesi üzerine harekete geçti.

Başlatılan soruşturma kapsamında 82 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi ve şüpheli A.H.M. isimli şahıs tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi teknik takibe alarak farklı bir dolandırıcılık girişiminde bulunmak üzereyken MAŞTİ Otogarı’nda suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelinin, İzmir’de de benzer bir dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. A.H.M. sorgulandığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.