Yine yandaşa verildi: AKP’li meclis üyesine adrese teslim ihale

04 Nisan 2022 Pazartesi, 12:08

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 24 Ocak'ta tomografi cihazı için yapılacak bir kablolama işi için ihaleye çıktı. İhaleye çıkarken usul olarak 21/B maddesi seçildi.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, bu ‘pazarlık' usulüyle yapılan ihaleler, adrese teslim ihaleler olarak biliniyor. Çünkü şirketler ve isimler, bu madde aracılığıyla belli kişiler arasında ihale yapılıyor, açık usulle yapılmıyor.

Bir diğer eleştiri konusu ise sadece doğal afet, salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen özellik arz eden olaylara karşı ivedilikle ihale yapılmasını gerektiren durumlarda kullanılan 21/B maddesinin bu amaçlar dışında tercih edilmesi.

İhaleyi kazanan Ömer Faruk Akkol, eski AKP Kırklareli Gençlik Kolları Başkanı ve şu anda Kırklareli Belediyesi meclis üyesi.

520 BİN TL

30 gün boyunca yapılacak bir iş için yapılan ihalenin bedeli ise 520 bin TL. Yani AKP'li Akkol'a bir aylık bir sürede yapılacak kablolama işi için 520 bin TL verildi. İhalede üç teklif yapılırken sadece bir teklif geçerli kabul edildi. Bu da sadece Akkol'un teklifi.

Aynı hastanede elektrik tesisat işleri de yine 21/B maddesi aracılığıyla 280 bin TL'ye Akkol'a verildi. Akkol aynı zamanda Kırklareli Kızılay Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.