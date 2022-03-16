YKS için geç başvuru süreci başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için iki gün sürecek geç başvurular başladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 14:41
YKS için geç başvuru süreci başladı
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ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruda, "2022 YKS için 16-17 Mart 2022 geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (17 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecektir" ifadelerine yer verildi.



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