YKS için geç başvuru süreci başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için iki gün sürecek geç başvurular başladı.
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruda, "2022 YKS için 16-17 Mart 2022 geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (17 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecektir" ifadelerine yer verildi.
2022-YKS Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/mY0sFtZwBK— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 16, 2022
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