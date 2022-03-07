Üniversiteye giriş sınavı YKS'ye katılım ücreti cep yakıyor: İşte geç başvuru tarihi

07 Mart 2022 Pazartesi, 15:01

Üniversitelerin önlisans veya lisans bölümlerinde eğitim almak için her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yurt genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek gerekiyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam üç oturumdan oluşan YKS sınavı, yurt genelinde yaklaşık 2,5 milyon aday katılım sağlarken yerleştirme oranı yüzde 86 oldu.

2022 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat-7 Mart 2022 günleri arasında alınıyor. YKS son başvuru tarihi ise 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 23.59'da sona eriyor.

YKS başvuruları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinin yanı sıra ÖSYM bürolarından yapılabiliyor.

2022 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sezon başında yayınladığı sınav takvimine göre, YKS geç başvuru tarihi 16-17 Mart 2022 tarihleri olarak belirlendi.

2022 YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar sınav ücreti olarak;

* Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 TL,

* TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230 TL,

* TYT, AYT, YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 TL ödeyecek.

YKS geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımla oturum başına 172,5 TL olacak.

2022 YKS SINAV ÜCRETİ NEREYE, NASIL YATIRILIR?

YKS sınav ücret için son gün 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 23.59 olarak belirlendi. YKS'ye başvuran adayların seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırmaları gerekiyor.

YKS için ücretler, ÖSYM'nin internet sitesinde belirlediği bankalara ödenecek:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank; ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

2022 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

* YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.15'te,

* İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.15'te,

* Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

Sınav yerleri ise sınav tarihine iki hafta kala ilan edilecek. YKS sınav sonuçları ise 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü açıklanacak.

2022 BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) önlisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı. Üniversite bölümlerine yerleştirmeler, YKS'den en yüksek puan aldan adaydan en düşüğüne doğru yapılacak. 1 soruyu dahi doğru yanıtlayan bir aday, kontenjanı boş kalan bir bölüme yerleşebilecek.