YKS maratonu yarın başlıyor: 2 milyon 560 bin 640 aday yarışacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21 Haziran’da YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Cumartesi 10.15’te başlayacak sınav, 165 dakika sürecek.

Sınav maratonunda 22 Haziran Pazar günü ise YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ile devam edecek. Yine 10.15’te başlayacak sınavın süresi 180 dakika olacak. Öğleden sonra saat 15.45’te ise YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Sınavın süresi 120 dakika olacak.

YKS’nin 1. oturumu olan TYT, tüm adaylar için zorunlu olacak. YKS’de sayısal, sözel veya eşit ağırlık puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyen adaylar ise AYT oturumuna, dil puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyen adaylar ise YDS oturumuna katılacak.

HANGİ OTURUMDA HANGİ ALANDA SORULAR YER ALACAK?

TYT’de; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testi yer alacak. AYT’de ise adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan kitapçık verilecek. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek. YDT oturumu ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

ÖSYM’DEN ADAYIN SINAVA GİRECEĞİ OKULU ÖNCEDEN TEYİT ETMESİ TAVSİYESİ

Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak. ÖSYM tarafından adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi tavsiye edilirken, sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adayların, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunlu olacak. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMAMASI GEREKEN EŞYALAR NELER?

Başta çanta, cüzdan, cep telefonu, saat ve kablosuz cihazlar başta olmak üzere adayların sınava girerken yanlarında bulundurmaması gereken araç gereç ve eşyalara da dikkat etmesi gerekecek. Adaylar, kulaklık, kolye, küpe, alyans hariç yüzük, bilezik gibi takılar yanı sıra anahtarlık, araç anahtarı ile sınavın yapılacağı binaya girmelerine izin verilmeyecek. Öte yandan başörtü için kullanılan toplu iğne, kağıt, madeni para, anahtarlıksız anahtar, ulaşım kartı, basit olması kaydıyla tokalı kemer, tel toka, piercing, lastik toka yasaklı araç gereç ve eşyaların dışında tutulacak. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak.

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların TYT’de sınav süresinin ilk 120 dakikası, AYT’de sınav süresinin 135 dakikası, YDT’de ise sınav süresinin 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, tuvalete gitmek dahil sınav salonundan çıkmaları yasak olacak. Salondan çıkan aday sebep her ne olursa olsun sınav salonuna geri alınmayacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak. Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.

YKS’YE BAŞVURU SAYISI 2 MİLYON 560 BİN 640 OLDU

Sayısal verilere bakıldığında ise bu yıl YKS’ye 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu. Bunlardan 1 milyon 375 bin 383’ünü kız, 1 milyon 185 bin 257’sini ise erkek adaylar oluşturdu. AYT’ye başvuran aday sayısına bakıldığında ise 1 milyon 721 bin 52 aday yer alırken, YDT’ye 215 bin 447 aday başvuruda bulundu.

Sınava başvuran adayların 813 bin 487’sini ortaöğretim son sınıf öğrencileri, 1 milyon 102 bin 955’ini ise bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar oluşturdu.

1 TON KAĞIT KULLANILDI

YKS oturumları için bu sene 4,5 milyondan fazla soru kitapçığı basıldı. Yaklaşık bir ton kağıt kullanıldı. YKS'nin son oturumu olan YDT'nin 22 Haziran'da tamamlanmasıyla görevliler kapalı matbaa merkezinden çıkarak aileleriyle buluşacak. Sınav bitiminde sınav evraklarının Ankara'ya dönüşünün güvenliğinin sağlanması ve sınav binalarının güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde yürütülüyor. Bu kapsamda üç oturumda toplam 52 bin 562 emniyet personeli görev yapacak. Ayrıca sınav güvenliği için 9 bin 598 dedektör ve 93 bin 718 kamera kullanılacak. Sınav evraklarının illere ve ilçelere kadar gönderilmesi, sınav bitimiyle birlikte evrakların merkeze ulaştırılması işlemlerinde 528 şehirler arası, 6 bin 510 şehir içi nakliye aracı kullanılacak. Şehirler arası nakil araçları, özel güvenlik tedbirleriyle sınav merkezlerine ulaştırılacak ve ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi tarafından takibi yapılacak.

YKS'de 592 bin 272 kişi görev yapacak. TYT oturumunda 333 bin 836 görevli, AYT'de 226 bin 138 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 32 bin 298 görevli yer alacak.