Yoğun bakımdaki bebeği darbeden hemşire tutuklandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde 2021 yılında H.D.B. adlı hemşirenin tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Deniz bebeği henüz 5 günlükken yoğun bakımda darbederek engelli bıraktığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gece geç saatlerde polise teslim oldu.

H.D.B.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.D.B., SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın adliyeye giriş ve çıkışlarında polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cezaevine götürülen H.D.B., gazetecilerin ’bebeği neden darbettiniz?’ sorularını ise yanıtsız bıraktı.