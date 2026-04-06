YÖK Başkanı Erol Özvar duyurdu: Üniversitelerde yeni bölümler açılacak, bazı bölümler kapatılacak

YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK olarak başlattıkları kapsamlı dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 20'nin üzerinde yapay zeka ve bilişim temelli yeni programlar açtıklarını söyledi.

Bu programların son iki yılda öğrenciler, adaylar tarafından teveccüh görmesinin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Özvar, böylece doğru adımlar attıklarını gördüklerini ifade etti.

"SİSTEMİN DIŞINA ÇIKARACAĞIZ"

Gelecek yıllarda da bu alanda yeni programlar açacaklarını anlatan Özvar, "Bu yıl da geçen iki senede olduğu gibi bazı yeni programları sisteme dahil edeceğiz. Bilhassa tarımsal teknolojiler alanında birkaç programımız var. Onun çalışmalarını tamamladık inşallah 2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitemizde bu programlara başlayacağız" diye konuştu.

Özvar, üniversitelerde bazı programların sistemin dışına çıkarılması çalışmalarına ilişkin, "Bilhassa istihdamla bağı azalan, mezunlarına arzu ettiğimiz düzeyde iş bulma imkanı sağlamayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz. Burada tabii önemli nokta şu, bizim amacımız yükseköğretim alanında erişilebilirliğe zarar vermemek" dedi.