Yoksulluğun en ağır bedelini çocuklar ödüyor: Sınıfta açlık koridorda susuzluk

Türkiye derin bir yoksulluk sarmalına sürüklenirken mevcut koşullarda en ağır bedeli ise çocuklar ödüyor. Ülkenin dört bir yanında binlerce öğrenci, sabah okula aç gidiyor, kantin fiyatları erişilemez duruma gelirken birçok okulda suya erişim ve hijyen sorunları yaşanıyor.

Öğretmenler ise öğrencilerde bayılma, dikkat kaybı ve devamsızlıkların arttığını aktarıyor. Uzmanlar, “Her çocuk için bir öğün sıcak yemek ve temiz su” çağrısını yineliyor.

‘YETERSİZ BESLENME BÜYÜMEYİ DURDURUYOR’

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, konu hakkında sahadan gelen tabloyu şu sözlerle anlattı: “Yetersiz beslenen çocuklarda büyüme ve gelişim geriliği görülür. Uzun süreli yetersiz beslenme sonucu çocuklarda büyüme duraksar ve bu durum 5 yaş altı çocuklarda bodurluk olarak yansır.”

Foggo, “Destek verdiğimiz 108 haneden 91’i, çocuklarına her sabah okula giderken beslenme koymakta zorlandığını söyledi. Beslenme koyabildiklerini söyleyenlere içeriğini sorduğumuzda yanıt ‘ne bulursam onu koyuyorum’ oldu. Bu ne demek? Açlık demek, sağlıksız ve yetersiz beslenme demek. Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği o ideal beslenme tablosu, yoksul ailelerin hayatında sanal bir tavsiyeden ibaret. Çünkü gıda enflasyonunda birinciyiz” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLAR TUVALET ÇEŞMESİNDEN SU İÇİYOR’

Foggo, birçok devlet okulunda suya erişim sorununun devam ettiğini belirterek “Bazı okullarda temiz su olmadığı için çocuklar tuvalet çeşmelerinden su içiyor. Bu durum özellikle yoksul mahallelerde çocukların sürekli hastalanmasına yol açıyor. Temiz su, her okulda bir hak olarak sağlanmalıdır” dedi. Uzmanlar derin yoksulluk koşullarında hem merkezi hem yerel yönetimlerin üstlenebileceği rollere dikkat çekerken bazı CHP’li belediyelerin yakın zamandaki uygulamaları geniş kesimler tarafından takdir edilmişti.

Ağustos ayında CHP ve İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in yönetiminde Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı suya erişimini sağlamak için ilçedeki devlet okullarına su arıtma cihazları yerleştirmişti.

2024 yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen belediye, devlet okullarının bakım ve onarımına da 70 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı. İnan Güney’in kararıyla ilçedeki bütün okullara su sebili ve arıtma tesisatı yerleştirilirken CHP lideri Özgür Özel, Beyoğlu’ndaki bu uygulamanın Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) aracılığıyla bütün Türkiye’ye yayılacağını söylemişti.

19 Mart’ta İBB’ye yönelik “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine kayyum atanmasının ardından, ilçede başlatılan “Bir Öğün Bizden” programı da iptal edildi. Şahan, proje tanıtımında, “Okul gıdası temel haktır diyerek yola çıktık. Şişli’de 1500’e yakın ilkokul çocuğumuzun faydalanacağı bu hizmetle daha eşit ve sağlıklı bir eğitim desteği sağlıyoruz. Ekonomik zorlukların bir sonucu olan yetersiz beslenmenin önüne geçeceğiz” demişti.

Kayyum atanmasıyla birlikte program durduruldu ancak velilerin ve yurttaşların itirazları sonucu uygulama kısmen devam ettirildi. Şişli Belediyesi’ne bağlı Kent Lokantaları da aynı kararla kapatılmak istenmiş tepkiler üzerine yeniden açılmıştı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek geçtiğimiz nisan ayında ülke genelindeki tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine yönelik TBMM’ye kanun teklifi sundu. Teklif, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Gökçek, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “Yarının Türkiye’sini inşa edecek 10 milyona yakın çocuğumuz yoksulluk içinde yaşıyor. Her üç çocuktan biri sabah kahvaltı yapamıyor, her dört aileden biri günde en az bir öğün et, tavuk ya da balık tüketemiyor. Çocuklar boş beslenme çantalarıyla okula gidiyor” dedi.

Bir tost, bir ayran ve bir suyun okul kantininde 100 lirayı bulduğunu söyleyen Gökçek, “Anaokulundan liseye kadar her öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verilmesinin yıllık maliyeti 4.8 milyar dolar. İmamoğlu’na yapılan operasyonun maliyeti 45 milyar dolar” ifadelerini kullanmıştı.