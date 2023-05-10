YÖK'ten depremzede öğrencilere ek yüzde 25 kontenjan kararı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:39

Güncelleme: 10.05.2023 - 10:11

Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı.