YÖK'ten depremzede öğrencilere ek yüzde 25 kontenjan kararı

YÖK, deprem bölgesinde ikamet eden adaylar için herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı.

DHA
Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:39
YÖK'ten depremzede öğrencilere ek yüzde 25 kontenjan kararı
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Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı.


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