2023 YÖK Yeterlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Yayınlanma: 29.04.2023 - 11:04

Güncelleme: 29.04.2023 - 11:04

“2023 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı”, kısa adı ise “2023 YÖK Yeterlik” 29 Nisan 2023 tarihinde Ankara’da yapıldı. Sınav, saat 10.15’te başladı ve adaylara 75 dakika verildi.





2023 YÖK YETERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2023 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı” sonuçları 25 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 YÖK YETERLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde sayılacak. Sınav sonuç bilgisinde adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanı yer alacaktır. Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.