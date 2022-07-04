Yoldan çıkan TIR, bir başka TIR'ın üstünden geçti: 1 kişi yaralı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:13

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 37. kilometresi Hacılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Öz idaresindeki çekici ve buna bağlı yarı römorklu TIR Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak sağda bulunan beton su kanalına girdi.

50 metre sürüklenerek kanaldan çıkan TIR adeta uçarcasına aynı istikamete seyir halinde olan Bilhan Çakıroğlu’nun kullandığı demir yüklü çekici ve buna bağlı bulunan yarı römorkun üstünden geçti.

Çekicinin kupa kısmına çarpan TIR karşı yöndeki beton su kanalarına girdi. Kazada TIR sürücüsü Yavuz Selim Öz (44) yaralandı.

Yaralı, ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



