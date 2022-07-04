Yoldan çıkan TIR, bir başka TIR'ın üstünden geçti: 1 kişi yaralı

Samsun’da yoldan çıkarak demir yüklü bir başka TIR'ın üzerinden geçen TIR, su kanalına düştü. İnanılmaz kazada sürücü yaralandı.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:13
Yoldan çıkan TIR, bir başka TIR'ın üstünden geçti: 1 kişi yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 37. kilometresi Hacılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Öz idaresindeki çekici ve buna bağlı yarı römorklu TIR Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak sağda bulunan beton su kanalına girdi.

50 metre sürüklenerek kanaldan çıkan TIR adeta uçarcasına aynı istikamete seyir halinde olan Bilhan Çakıroğlu’nun kullandığı demir yüklü çekici ve buna bağlı bulunan yarı römorkun üstünden geçti.

Çekicinin kupa kısmına çarpan TIR karşı yöndeki beton su kanalarına girdi. Kazada TIR sürücüsü Yavuz Selim Öz (44) yaralandı.

Yaralı, ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Samsun Kavak trafik kazası
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler