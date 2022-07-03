Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!
Şişli'de iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma saç saça kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kadının diğer kadının saçını çekerek yere yatırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde iki arkadaş gruba arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aralarında kadınların da olduğu grup üyeleri, yolda kavgaya tutuştu.
Bir kadın, başka bir kadın tarafından saçından çekilerek yere düşürüldü. Yanındaki kişi de kadına tekme attı.
TRAFİK DURDU
Araya girenlere rağmen saç saça kavga, araçların arasında devam etti. Kavga nedeniyle bir süre trafik durdu. Bu sırada çevrede bulunanlar kavgayı izlerken, bazıları da kavgayı ayırmaya çalıştı.
Bir taraf, otomobile bindirilerek yoluna devam edince kavga sona erdi.
Kavgayı çevredekiler cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Görüntülerde, grup üyelerinin kavga etmesi ve araya girenlerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.
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