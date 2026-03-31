Yolsuzluğu buldu, ceza yedi, bakanlıkların hatasını çıkardı, dosyası imha edildi: Adaletin terazisi şaştı

Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli Nuray İnöntepe; 1997’de Kiev Büyükelçiliği’nde maslahatgüzar olarak görev yaptığı dönemde 200 bin dolarlık yolsuzluğu ortaya çıkarmıştı. Yolsuzluğa ilişkin ise fatura İnöntepe’ye kesilerek, hakkında “amirleri hakkında asılsız iddialarda bulunmak” gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda ise merkeze çekilmişti.

7 BİN DOLAR BORÇLA KARŞILAŞTI

İnöntepe hakkında yürütülen soruşturmada, Büyükelçiliğin konsolosluğunda çalışan ve haraç tutarlarını zimmetine geçirdiği saptanan sözleşmeli sekreterin usulsüzlük yaptığı belgeleri düzgün kontrol etmediği gerekçesiyle devleti 7 bin dolar zarara uğrattığı ve zararın kendisinden karşılanmasına karar verildi. Dışişleri Bakanlığı 2001’de bu zararın karşılanması için yargıya başvurdu, 2003’te ise Yargıtay 3’e 2 oyla kararı onadı. İnöntepe, yargı kararı kapsamında 2005’te borcu ödedi.

MALİYE BORCU 5 KATINA ÇIKARDI

İnöntepe’nin borcu ödemesinin ardından ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, faizle birlikte ödenmesi gereken borcun 30 bin 500 dolar olduğunu, kalan 23 bin 500 doların tahsil edilmesi yönünde Ankara 15. İcra Dairesi aracılığıyla işlem başlattı. İnöntepe, yapılan hesabın hatalı olduğu iddiasıyla Ankara İcra Mahkemesi’ne başvurdu; ancak başvurusu kabul görmedi. İnöntepe kararın ardından içinde Dışişleri ve Maliye Bakanlığı arasında yazışmalar bulunan ve “gizli” olarak damgalanan yeni belgelere ulaştı.

DIŞİŞLERİ, MALİYE’Yİ YANILTTI

Ele geçirdilen belgelerde; Dışişleri Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığı’na İnöntepe’nin Kiev Büyükelçiliği’ndeki mutemetlik görevinin 15 Eylül 1997’de başladığı bilgisine yer vermeden; 15 Ağustos 1996 - 1 Eylül 1998 arasında bu görevde bulunduğuna yönelik yanıltıcı bilgi verdiği ortaya çıktı. Böylece; söz konusu sekreterin İnöntepe’nin görevinden önce zimmet suçuna başladığı ve 1997’den önceki bin 860 dolarlık zarardan da İnöntepe’nin sorumlu tutulduğu anlaşıldı.

İLK DOSYAYA 4 YIL BOYUNCA ULAŞILAMADI

Bunun üzerine İnöntepe, “Hukuk Mahkemeleri Kanunu” ve “Ceza Muhakemesi Kanunu” kapsamında; “yargılama aşamasında ele geçmiş olmaları halinde davanın sonucunu değiştirebilecek nitelikteki belgelerin yargı sürecinin tamamlandıktan sonra ele geçirilmesi” koşulu kapsamında 11 Mart 2022’de Dışişleri Bakanlığı aleyhinde dava açtı. Dava kapsamında Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi; 2001’de açılan davanın dosyasına ulaşılamadığı gerekçesiyle davayı sürekli erteledi.

DAVA SÜRERKEN DOSYA İMHA EDİLDİ

Bulunamayan dosyanın imha edildiği ortaya çıktı. Mahkemenin 26 Haziran 2026 tarihli tutanağında; 2001 tarihli davanın 28 Nisan 2003’te kesinleştiği gerekçesiyle dosyanın 2024’te yapılan mahsen çalışmasında zabitlerce imha edildiği ortaya çıktı. Bu kapsamda mahkeme 17 Şubat’taki duruşmada örnek bir karara imza atttı. Mahkeme; “ilk dava dosyasının imha edilmiş olmasıyla tarafların iddialarının doğruluğunun araştırılmasının olanağının kalmadığı” gerekçesiyle davayı reddedi. Böylece bakanlıkların yaptığı hata yargı tarafından görülmedi.