Yolsuzluk Hakkari’yi canından bezdirdi

Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muharrem Tekin, Cumhuriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada yaşananlara sert tepki göstererek şunları söyledi:

‘KADER DEĞİL İHMALKÂRLIK’

“Artık söyleyecek söz bulamıyoruz. Hakkâri ve ilçelerinde yaşanan yol çökmeleri, heyelanlar ve ulaşım aksamaları kader değildir. Bu, açıkça ihmalkârlığın ve denetimsizliğin sonucudur. Daha bir yılını doldurmayan yollar çöküyorsa, ilk yağışta kullanılamaz hale geliyorsa burada doğayı değil, yapılan işi sorgulamak gerekir. Hakkari–Van yolu üzerinde peş peşe yaşanan çökmeler, Üzümlü Sınır Kapısı yolunun kısa sürede çökmesi, Şemdinli–Derecik yolu ilk taşkında sulara teslim olması, Yüksekova–Dağlıca yolu henüz yeni yapılmışken dağılması… Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Köy yollarındaki çatlaklar ve göçükler de cabası.”

YURTTAŞ YOLDA KALIYOR

Kentin coğrafi yapısına da değinen Tekin, “Biz dağlık bir coğrafyada yaşıyoruz, bunu biliyoruz. Heyelan riski de, zorlu iklim şartları da bu coğrafyanın gerçeği. Ama milyonlarca lira harcanan yolların bu kadar kısa sürede çökmesi kabul edilemez. Bu durum, ihale süreçlerinde kalite denetiminin yeterince yapılmadığını ve mühendislik çalışmalarının eksik kaldığını açıkça göstermektedir. Yaşananlar sadece bir ulaşım sorunu değildir. Hastaneye yetişmeye çalışan vatandaş yolda kalıyor. Esnaf malını ulaştıramıyor, ticaret durma noktasına geliyor. İnsanlar alternatif yol arıyor ama Hakkâri’de alternatif yol yok” dedi.

‘KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ’

Kentin her konuda ihmalkârlık ve hatalarla cezalandırılan bir kent olarak makus talihiyle baş başa bırakıldığını ifade eden Tekin sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bugün Hakkâri, plansızlığın ve ihmalkârlığın sembolü haline gelmiştir. Bu bir doğal afet değil; yılların birikmiş hatalarının sonucudur. Ulaşımda yaşanan bu sıkıntılar, halkımızı adeta makûs talihiyle baş başa bırakmıştır. Sürekli yaşanan heyelan ve çökmeler can ve mal kaybına yol açarken, yapılan yatırımların denetlenmemesinin bedelini yine halk ödemektedir. Bizler artık kalıcı çözümler istiyoruz. Göstermelik değil, dayanıklı ve güvenli yollar istiyoruz. Bu şehir kaderine terk edilemez.”