Yozgat'ta izinsiz kazıya suçüstü: Jandarma 5 kişiyi yakaladı

Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta izinsiz kazıya suçüstü: Jandarma 5 kişiyi yakaladı
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AA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:55

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

5 GÖZALTI

Kaçak kazı yapıldığı belirlenen Musabeyli Boğazı mevkisine giden ekipler, A.C, B.T, E.Y, E.D.K. ve H.İ.K'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Alanda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Yozgat #Jandarma

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