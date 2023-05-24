YSK açıkladı: Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı ilk turu geçti

Yayınlanma: 24.05.2023 - 18:45

Güncelleme: 24.05.2023 - 20:17

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 856 bin 968 oldu.

Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.