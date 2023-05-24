YSK açıkladı: Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı ilk turu geçti
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 856 bin 968 oldu.
Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pazar günü kurulacak ‘yeni ordu’
- Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Erdoğan'dan seçim öncesi tehlikeli sözler
- 'Size söz İçişleri Bakanı olarak...'
- Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan skandal!
- Kılıçdaroğlu'ndan Kübra Par'a sitem
- Çinli teknoloji devi Türkiye’den kaçtı, Mısır’a gidiyor
- Abdulkadir Selvi 'gereğini yapma' telaşına düştü
- Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!
- HDP ve Yeşil Sol'dan Ümit Özdağ açıklaması