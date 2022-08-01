Yüksek Askeri Şûra bu hafta toplanacak

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını karara bağlayacak olan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Genelkurmay başkanının 67 olan yaş haddinin yasa değişikliğiyle 72’ye kadar uzatılabilmesine olanak tanınmasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Ayrıca kuvvet komutanlarının görev sürelerinin de uzatılması öngörülüyor.

YAŞ toplantısı, Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bu hafta yapılacak. Toplantı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret edecek. YAŞ’ta albay, general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Bu yıl YAŞ’ın bir günde sonuçlanması ve toplantının çok kısa sürede tamamlanması bekleniyor. YAŞ’ta alınan kararlar 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. YAŞ’ta orgeneralliğe terfi bekleyen korgenerallerin durumu da değerlendirilecek.