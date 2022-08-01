Yüksek Askeri Şûra bu hafta toplanacak
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Yüksek Askeri Şûra'da terfi ve atama dosyaları karara bağlanacak. Kuvvet komutanlarının görev sürelerinin uzatılması öngörülüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını karara bağlayacak olan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Genelkurmay başkanının 67 olan yaş haddinin yasa değişikliğiyle 72’ye kadar uzatılabilmesine olanak tanınmasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Ayrıca kuvvet komutanlarının görev sürelerinin de uzatılması öngörülüyor.
YAŞ toplantısı, Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bu hafta yapılacak. Toplantı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret edecek. YAŞ’ta albay, general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Bu yıl YAŞ’ın bir günde sonuçlanması ve toplantının çok kısa sürede tamamlanması bekleniyor. YAŞ’ta alınan kararlar 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. YAŞ’ta orgeneralliğe terfi bekleyen korgenerallerin durumu da değerlendirilecek.
İlgili Haberler
- Eski askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: “TSK, hiçbir dönemde olmadığı kadar politize olmuş durumda"
- AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın askeri törenle karşılanması olayı TBMM gündemine taşındı
- TSK gözlem noktasına saldırının ardından Rus askeri ataşe Genelkurmay Başkanlığı'na çağrıldı
-
Video Haberler
- Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar
- Saldırıları protesto ettiler
- Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
- 'Allah akıl fikir, ihsan eylesin diyorum'
- '242 kilogram kokain ele geçirildi'
- Türk arıcılar 'oğul balını' dünyaya tanıtıyor
- Stajyer itfaiyeci Melike, hayat kurtarıyor
- Piyade Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
- Sitede sokak hayvanlarına 'jiletli tel' tuzağına tepki
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan için harekete geçtiler
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Cumhurbaşkanına silahlı saldırı düzenlendi
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- Ürkütücü sesler köyde hayatı kabusa çevirdi
- Bu taşın altından da 'arkadaş' çıktı