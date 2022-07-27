TSK gözlem noktasına saldırının ardından Rus askeri ataşe Genelkurmay Başkanlığı'na çağrıldı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:05

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 10 numaralı gözlem noktasına havan ve top atışıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeden tahliye edildi, Türkiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

TRT Haber'in aktardığına göre saldırının ardından Ankara'da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Rusya'nın Ankara'daki askeri ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı'na çağrıldı. Ataşeye "Suriye rejiminin saldırılarının en ağır şekilde cezalandırılacağı" iletildi. Habere göre Rus ataşeye ayrıca, "saldırının tekrarlanması durumunda çok daha farklı davranılacağı" da söylendi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede Suriye ordusu ve destekçilerinin bulunduğu noktaları sabah saatlerine kadar obüs ve tanklarla yoğun şekilde ateş altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kasıtlı yapılan saldırıya bölgedeki ateş destek vasıtaları ile misliyle karşılık verildiğini duyurdu.