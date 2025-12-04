Yüksek kira ve artan masraflar nedeniyle öğrenciler eve çıkamıyor: 'İkinci el eşya satışı durma noktasına geldi'

Eskişehir 70 bin öğrenci ve üç üniversitesiyle Türkiye’deki öğrenci şehirlerinin başında geliyor. Eskişehir’de hayat pahalılığı hem öğrencilerin yaşamını zorlaştırırken esnafın da işlerini etkilemeye başladı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nün bulunduğu bölgede uzun yıllardır ikinci el eşya alım satımı yapan Gökhan Torun ve Güven Kısa, işlerinin durma noktasına geldiğini söyledi. Yüksek kiralar ve artan masraflar nedeniyle öğrencilerin eve çıkamadığına dikkat çeken esnaf, ikinci el eşya satışının düştüğünü ifade etti. Evlilik planı yapan çiftlerin sıfır eşya alamadığını da aktaran esnaf, evlenmeyi düşünen çiftlerin eskiden mağazalarda gezerken şimdi ikinci el dükkanlarında evlerine uygun eşya aradığını belirtti.

"ESKİŞEHİR’DE İŞLER YÜZDE 70 DÜŞTÜ"

İkinci el eşya satan Gökhan Torun, "Bu sene kısır bir döngü. Geçen sene biraz kısır döngüydü ama bu sene tam bir kısır döngüye girdik. Bunun sebebi bu sene Eskişehir’i öğrencilerin tercih etmemesi. Bunun da sebebi ekonomi tabi. Ev fiyatlarının pahalı olması ve yurtlara daha çok yerleşim olması sebebiyle biz de eşya satımı yapamıyoruz. O nedenle işler Eskişehir’de yüzde 70 düştü" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER ESKİSİ KADAR ŞEHİR DIŞINDA OKUMUYOR"

Öğrencilerin eskisi kadar şehir dışını tercih etmediğini ve bunun da işlerini etkilediğini anlatan Torun, "Öğrenciler artık yurtlarda kalmayı tercih ediyor. Şu an bir öğrenci Eskişehir’e gelip ev tutmak istediği zaman ortalama eşya, kira masrafı 120-130 bin liraları buluyor. Ve çocuğunu da okutması için 30 bin lira vermesi lazım ki çocuğu yaşayabilsin. O da zor oluyor bu dönemde. Şu an hep yurtlarda çocuklar. Öğrenciler eskisi kadar şehir dışında okumuyor. Daha çok kendi memleketlerini tercih ediyorlar. Ürünler olduğu gibi duruyor. Sirkülasyon olmuyor. Günü de kurtaramıyoruz şu saatten sonra" şeklinde konuştu.

"YENİ EVLENECEK ÇİFTLER DE İKİNCİ EL TERCİH EDİYOR"

Yeni evlenecek çiftlerin de ikinci el tercih etmek zorunda kaldığını söyleyen Torun, "Pandemiden sonra Eskişehir’de ticaret olayı bitti. Eşya olayı da bitti. Temiz ürün var. Bazı evlenecek kişiler geliyor. Güzel ürün var mı diyorlar. Artık o duruma düştüler. Sıfır çok pahalı. Onu tercih ediyorlar ama onu almakta bile zorlanıyorlar. Yeni evlenecekler de ikinci el tercih ediyor. Biz buzdolabı 30 bin lira olmuş. Bunun üçte bir fiyatını burada arıyor. Onu bile üç kere düşünüyorlar. Alamıyorlar. Zorlanıyorlar. Bakıp gidiyorlar. Kiradan dolayı eşyaya para ayıramıyorlar. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ürünler olduğu gibi dükkânda bekliyor" dedi.

"İNSANLAR EVİNDEKİ EŞYAYI SATIP BÜTÇESİNE KATKI SUNUYOR"

İkinci el alım satımı işine 27 yıl önce başladıklarını söyleyen Güven Kısa, eskiden daha çok öğrencilere satış yaptıklarını fakat artık ailelerin de ikinci el tercih etmeye başladığını vurguladı. Kısa, "Türkiye’deki ekonomik şartlar aileleri de zorlamaya başladı. Sadece öğrenci değil aileye de döndü bizim satışlar. Evlerine ihtiyaç fazlası olan eşyaları getirip satarak kendi aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bizim işlerimizin eski tadı yok. Bundan 10 yıl öncesine kadar çok güzel iş yapıyorduk. Bu cadde üzerinde 4-5 dükkân var. Artık herkes birbirine giren müşteriyi takip eder oldu. Ticari anlamda hiç iyi durumda değiliz. Vergiler zaten tüm esnafın belini büküyor" ifadesini kullandı.

"ESNAF AÇISINDAN DA ÖĞRENCİ AÇISINDAN DA ÇOK İÇ AÇICI DEĞİL DURUMUMUZ"

Öğrencilerin eskisi kadar ev tutamadığını, tutanların birçoğunun evinde buzdolabı dahi olmadığına dikkat çeken Kısa, "İki sene önce ev bulamıyorduk burada. Okulun yanındaki caddede en az 6-7 tane kiralık ev tabelası göreceksiniz. Kiraların yüksekliği öğrenci arkadaşları zorluyor. Memleketinden 4-5 arkadaş beraber ev tutuyor ama onlar da temel ihtiyaçları alıyor. Birçok evde buzdolabı bile yok. Giderleri minimize ediyorlar. Mecburen yurtları tercih etmek zorunda kalıyorlar. Esnaf açısından da öğrenci açısından da çok iç açıcı değil durumumuz” dedi.

"KENDİ EVİME İKİNCİ EL EŞYA GÖTÜRÜYORUM"

Kendi evine bile dükkanından eşya götürmek zorunda kaldığını söyleyen Kısa, "Bazen öyle vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz ki, bir buzdolabını almaya kalksanız 30-40 bin liradan alma şansınız yok. Bu herkesin belini büküyor. Ben kendi evime bile buradan eşya alıp götürüyorum. Artık hesabımızı kitabımızı çok iyi denetler olduk" ifadelerini kullandı.