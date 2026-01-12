Yüksek Yerilim Hattı - 12 Ocak 2026

Birleşmiş Milletler(BM) acil toplanmalı: Trump tedavi edilmezse gezegen sallanacak :)

***

Kararsızsanız oyunuzu fırıldak bir adaya verin, oyunuz bir sonraki seçime kadar tüm partileri dolaşsın 🙂

(Güncel gelişmeler üzerine bu eski aforizmamı bir kez daha paylaşıyorum.)

***

Ahlak erozyonu değil, ahlak heyelanı bizimki.

Erozyon sabırla kemirir, heyelan bir anda çökertir. Gürültülü, sarsıcı, geriye yalnızca enkaz bırakan bir ahlak heyelanı bu…

***

KARA TV niçin yok ülkemizde?

Kara para aklayan medyaya Beyaz TV fazla masum kalmıyor mu?

***

“Başlamayı düşünmeye başlamak” da “bitirmenin yarısının yarısı” mıdır, yoksa ertelemenin entelektüel kılıfı mı?

***

Kelepçesi bol olur,

KELEPir demokrasilerin…

***

Ülkemizin en acil ihtiyacı: İmam HAPip Lisesi…

***

Akbelen’de zeytin ağaçları yargı süreci devam ederken, çevredeki 679 parsel tarım arazisi linyit madeni sahası olarak jet hızıyla kamulaştırıldı. Akbelen artık AKP”bela”n 😞

***

CHP seçim hazırlığı yol haritası masaya yatırdı.

AKP’nin seçim “yolsuzluk haritası”na da bir çare şart…

***

İktidar halka gaz rezervi bulur, muhalefet halkın gazını alır. Al işte sana Türk usulü siyaset!

***

Dar gelirlinin adresi, tarihi geçmiş veya son kullanma tarihine yaklaşmış “bayat ürünler” satan market oldu.

Yurttaşı bu hale düşüren tarihi geçmiş veya son kullanma tarihine yaklaşmış “bayat politikacıları”

seçim sandığında çöpe atmak lazım acilen!