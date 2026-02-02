Yüksek Yerilim Hattı - 2 Şubat 2026

Büyüyünce çocuk olacağım ben amca :(
*
Solda en büyük ve etkili ittifak sokakta ve meydanlarda: ittiHALK!
*
Ne Amerika ne Rusya…
Yaşasın tam uyuşturucu bağımlısı “yerli ve milli” Türkiye 😞
*
Politikacılara da kokHAİN testi yapılsın. Kokuşmuşluk kaç ppm, hainlik yüzde kaç, halk bilsin!
*
Kemer sıka sıka kayışı koparacak hale geldik…
Ekonomide tek büyüyen şey, delik sayısı!
*
Biz Enis Batur’la şiir yazdık,
Onlar Enes Batur’la “like’ladır”.
Bizimki şair, onlarınki YouTuber…
*
Yan çizen değil, ülke sorunlarının altını çizen aydınlar aranıyor… acilen!
*
Uyuşturucu kullanan yıldızların oynadıkları diziler halkı daha fazla mı uyuşturur?
Oynayanlar uyuşturucu kullanmasa dizilerin halkı uyuşturma seviyesi mi azalıyor? Dizilere “uyuşturma dozajı” etiketi zorunluluğu getirilsin!
*
Allah seni kahretmesin emi!
Onca yıllık televizyoncusun, bir kez olsun uyuşturucu testin pozitif çıkmadı!
Şişe çevirme bile oynayamadın.
Boyu devrilesice beceriksiz.
*
Ülkeye “hak, hukuk, adalet” LAZIM.
Memlekete “demokrasi ve özgürlük” LAZIM.
Halka “aş, iş ve umut” LAZIM.
Güzel yurdumuzun içine edenlere de kocaman bir LAZIMlık…
*
Milli piyangodan ya da Loto’dan ikramiye çıksa da, yerli ve milli yasa dışı bahis oynasak!
*