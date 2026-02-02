Yüksek Yerilim Hattı - 2 Şubat 2026

Büyüyünce çocuk olacağım ben amca :(

*

Solda en büyük ve etkili ittifak sokakta ve meydanlarda: ittiHALK!

*

Ne Amerika ne Rusya…

Yaşasın tam uyuşturucu bağımlısı “yerli ve milli” Türkiye 😞

*

Politikacılara da kokHAİN testi yapılsın. Kokuşmuşluk kaç ppm, hainlik yüzde kaç, halk bilsin!

*

Kemer sıka sıka kayışı koparacak hale geldik…

Ekonomide tek büyüyen şey, delik sayısı!

*

Biz Enis Batur’la şiir yazdık,

Onlar Enes Batur’la “like’ladır”.

Bizimki şair, onlarınki YouTuber…

*

Yan çizen değil, ülke sorunlarının altını çizen aydınlar aranıyor… acilen!

*

Uyuşturucu kullanan yıldızların oynadıkları diziler halkı daha fazla mı uyuşturur?

Oynayanlar uyuşturucu kullanmasa dizilerin halkı uyuşturma seviyesi mi azalıyor? Dizilere “uyuşturma dozajı” etiketi zorunluluğu getirilsin!

*

Allah seni kahretmesin emi!

Onca yıllık televizyoncusun, bir kez olsun uyuşturucu testin pozitif çıkmadı!

Şişe çevirme bile oynayamadın.

Boyu devrilesice beceriksiz.

*

Ülkeye “hak, hukuk, adalet” LAZIM.

Memlekete “demokrasi ve özgürlük” LAZIM.

Halka “aş, iş ve umut” LAZIM.

Güzel yurdumuzun içine edenlere de kocaman bir LAZIMlık…

*

Milli piyangodan ya da Loto’dan ikramiye çıksa da, yerli ve milli yasa dışı bahis oynasak!

*