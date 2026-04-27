Yüksek Yerilim Hattı - 27 Nisan 2026

Yargı yavaş işliyor: Adalet mülkün “tembeli”dir...
*
Ecevit “İskandinav ülkesi” hayal ediyordu. Memleketi Ortadoğu’nun “mülteci bekleme salonu”na çevirip “İSKAN ülkesi” yaptılar…
*
Yeni milli ve yerli totomuz: “Yarın operasyon sırası hangi CHP’li belediyede?”
TOTOliter demokrasi 😞
*
AKP seçimden kaçıyor, millet iradesinden ürküyor. Milletten siniyor: AKP usulü sine-i millet :)
*
“Plastik sandalyede sahneyi göremiyorum” diye Gırgıriye tiyatro oyununa tepki gösterdiğimiz kadar tepki göstermiyoruz, “oyun içinde oyunların döndüğü” memleketimin traji komik hallerine… Bayrağı üç maymun olan Gırgıriye kuruluyorlar bu topraklarda :(
*
ÇALANgir Sofrası:
Rakı sahte,
Peynir katkı maddeli, çakma,
Meze paket servis,
Muhabbet yapay…
Şerefine değil,
şerefsizliğe kalkmalı kadehler :(
*
Çocuklar öldürülmesin,
23 Nisan Çocuk Bayramı da kutlayabilsinler :(
*
Sürrealizm: Açlık sınırındaki düşük ücretli madencilerin açlık grevi sürüyor.
*
Muhalefet liderinin cumhurbaşkanıyla tokalaşmaması, vatanı ve hazineyi tokatlayanlardan daha çok konuşuluyor memlekette. Hatta Tokat Kebabı kadar bile gündeme gelemiyor, hazineyi tokatlayanlar 😞
*
Kalem kılıçtan keskindir, kelâm, kilitsiz NÜKTEer füze…
Iskalarsa sahibinin elinde patlar!
*
Rasyonel olamayan siyaset, çözümü operasyonda arar. Bizim iktidar OPERASYONel…
*
MHP il ve ilçe teşkilatları feshediliyor.
Türk feshedil ve kendine dön!