Yüksek Yerilim Hattı - 27 Nisan 2026

Yargı yavaş işliyor: Adalet mülkün “tembeli”dir...

Ecevit “İskandinav ülkesi” hayal ediyordu. Memleketi Ortadoğu’nun “mülteci bekleme salonu”na çevirip “İSKAN ülkesi” yaptılar…

Yeni milli ve yerli totomuz: “Yarın operasyon sırası hangi CHP’li belediyede?”

TOTOliter demokrasi 😞

AKP seçimden kaçıyor, millet iradesinden ürküyor. Milletten siniyor: AKP usulü sine-i millet :)

“Plastik sandalyede sahneyi göremiyorum” diye Gırgıriye tiyatro oyununa tepki gösterdiğimiz kadar tepki göstermiyoruz, “oyun içinde oyunların döndüğü” memleketimin traji komik hallerine… Bayrağı üç maymun olan Gırgıriye kuruluyorlar bu topraklarda :(

ÇALANgir Sofrası:

Rakı sahte,

Peynir katkı maddeli, çakma,

Meze paket servis,

Muhabbet yapay…

Şerefine değil,

şerefsizliğe kalkmalı kadehler :(

Çocuklar öldürülmesin,

23 Nisan Çocuk Bayramı da kutlayabilsinler :(

Sürrealizm: Açlık sınırındaki düşük ücretli madencilerin açlık grevi sürüyor.

Muhalefet liderinin cumhurbaşkanıyla tokalaşmaması, vatanı ve hazineyi tokatlayanlardan daha çok konuşuluyor memlekette. Hatta Tokat Kebabı kadar bile gündeme gelemiyor, hazineyi tokatlayanlar 😞

Kalem kılıçtan keskindir, kelâm, kilitsiz NÜKTEer füze…

Iskalarsa sahibinin elinde patlar!

Rasyonel olamayan siyaset, çözümü operasyonda arar. Bizim iktidar OPERASYONel…

MHP il ve ilçe teşkilatları feshediliyor.

Türk feshedil ve kendine dön!