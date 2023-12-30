Yüksekova’da uçak seferleri, sis nedeniyle 4 gündür yapılamıyor

Yayınlanma: 30.12.2023 - 15:58

Güncelleme: 30.12.2023 - 15:58

Hava sıcaklığının eksi 10 derece kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava nedeniyle bazı dere ve göletlerin yüzeyi ile araç camları buz tuttu.

Sisin de etkili olduğu ilçede görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Karayollarında araçların dikkatli ilerlediği ilçede Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda sis nedeniyle 4 gündür uçak seferleri yapılamıyor.