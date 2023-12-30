Yüksekova’da uçak seferleri, sis nedeniyle 4 gündür yapılamıyor
Sis nedeniyle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda 4 gündür uçak seferleri yapılamıyor.
Hava sıcaklığının eksi 10 derece kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava nedeniyle bazı dere ve göletlerin yüzeyi ile araç camları buz tuttu.
Sisin de etkili olduğu ilçede görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Karayollarında araçların dikkatli ilerlediği ilçede Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda sis nedeniyle 4 gündür uçak seferleri yapılamıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Süper Kupa' önerisi
- Ali Koç'tan tokat gibi cevap!
- Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımına AKP'li isimden tepki