Yüksekovalılardan 'enflasyon' tepkisi: 'Vatandaşın cebine baktığınızda bu oran çok daha yüksek'

TÜİK, şubat ayı itibarıyla aylık enflasyonu yüzde 2,96, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,53 olarak açıkladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yüksekovalı yurttaşlar açıklanan oranların çarşı ve pazardaki fiyat artışlarını yansıtmadığını söyledi.

Yüksekova’da esnaflık yapan Serhat Çoğaç şu açıklamada bulundu:

"ENAG ile TÜİK arasında ciddi bir makas var. Biz esnaf olarak gerçekten geçinemiyoruz. Vergimizi bile ödeyemiyoruz. Bahar geldi, bayrama hazırlanmak zorundayız, dükkânı doldurmamız gerekiyor ama dolduramıyoruz. Gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Milletin alım gücü çok ciddi şekilde düştü. Eskiden 50 bin liraya doldurduğumuz dükkânı şimdi yüz binlerce liraya doldurmak gerekiyor ama o imkân yok. İnsanlar ayakkabısını yenileyemiyor, tamire götürüyor. Gıdadan kısmak zor olduğu için giyimden kısıyorlar, biz de bundan nasibimizi alıyoruz.”

"EVE EKMEK GÖTÜRMEKTE ZORLANIYORUZ"

Sokakta çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Ali Yılmaz ise, "Akşama kadar burada iki kuruş için çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. Elektrik, su faturalarını ödeyemiyoruz. Eve ekmek götürmekte zorlanıyoruz. Daha ne kadar dayanacağız buna? Herkes zor durumda" dedi.

Nihat Aka isimli yurttaş, "TÜİK’e göre enflasyon yüzde 31,5 ama vatandaşın cebine baktığınızda bu oran çok daha yüksek hissediliyor. Eskiden 2 bin lira ile birkaç poşet alışverişle çıkarken şimdi aynı parayla bir poşeti bile dolduramıyoruz. Ramazan ayında insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor" açıklamasında bulundu.

Tatlı satıcısı Çetin Kaya da artan maliyetlerin doğrudan satışlara yansıdığını belirterek, "Gerçekten millet geçinemiyor. Her gün akaryakıta zam geliyor, o da gıdaya ve diğer ürünlere yansıyor. Geçen seneye göre fiyatlar çok daha yüksek. Neredeyse her hafta zam geliyor. Hayat şartları çok zor" diye konuştu.