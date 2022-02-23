Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş açılırken, 1 kişi yaralandı.

DHA
23 Şubat 2022 Çarşamba, 11:43
Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 19.15'te Sakız Adası ve İzmir'in Karaburun ilçesi arasında meydana geldi.

Yunanistan unsurlarınca avlanılan 2 Türk balıkçı teknesine ateş açıldı. İhbarla bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik botu ekibince bölgede herhangi bir Yunan unsuru tespit edilemedi. Bacağından saçmayla hafif yaralandığı belirlenen balıkçıya ilk müdahale, sağlık ekiplerince botta yapılırken, tedbir amaçlı Çeşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


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