Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye ile ilişkilerde endişeliyim

06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:51

Yunanistan eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Evangelos Apostolakis, Türkiye ile herhangi bir çatışma olasılığı istemediklerini belirterek, mevcut durumda ilişkilerin "kritik bir seviyede" olduğunu söyledi.

Apostolakis, Türkiye'nin, "Yunanistan'ın kolay bir rakip olmadığını çok iyi bildiğini" öne sürerek, Yunanistan'ın caydırıcı yeteneklere sahip olduğunu dile getirdi.

'DESTEĞE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDA KİMSEYİ GÖREMİYORUZ'

Evangelos Apostolakis, 2020'de Türkiye ile çatışmanın eşiğine geldiklerini hatırlatarak, "Endişeliyim, çünkü ilişkilerin nereye gideceğini bilmiyoruz. Mantığımız, olumsuz bir senaryo yaşanmasının iki ülkenin çıkarına olmadığını gösteriyor, fakat her türlü senaryoya da hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Apostolakis, mevcut hükümetin kurduğu ülkelerarası ittifakları eleştirerek, "Yunanistan olarak artık ilişkilerimizde ve yükümlülüklerimizde güveniliriz. Ancak, bir desteğe ihtiyacımız olduğunda kimseyi göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YUNANİSTAN'IN UKRAYNA POLİTİKASI HATALI'

Evangelos Apostolakis, Atina yönetiminin Ukrayna'ya silah ve teçhizat gönderme kararına karşı çıkarak, "Bu yanlış bir politika; sadece ülkemizi hedef almıyor, aynı zamanda bizi savaşın bir parçası haline getiriyor. Ayrıca, savaşı durdurmak için ciddi bir çaba gösterme fırsatını da kaybediyoruz" diye konuştu.

Apostolakis, Rusya-Ukrayna savaşında açıkca bir taraf seçilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Amacımız savaşı bitirmek olmalıdır. Sorunun bir parçası olduğumuzda ve açıkça bir tarafı seçtiğimizde, bir sorun vardır. Rusya'nın eylemlerini kesin olarak kınıyoruz ve şimdiye kadar Ukrayna ve Ukrayna halkını insani yardım konusunda destekliyoruz" dedi.