Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunanistan sınırında TIR kuyrukları oluştu... Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama!

Yunanistan sınırında TIR kuyrukları oluştu... Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama!

6.12.2025 09:07:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Yunanistan sınırında TIR kuyrukları oluştu... Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama!

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan’da çiftçilerin başlattığı grev nedeniyle Türkiye-Yunanistan sınır kapılarında TIR geçişlerinin durduğunu, bölgedeki diğer kapılarda da benzer eylemlerin beklendiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan tarafındaki yolun TIR geçişlerine kapatılması nedeniyle 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve karşısındaki Kipi Gümrük Kapıları’nda TIR işlemlerinin yapılamadığı belirtildi.

Açıklamada, grev kapsamında Yunanistan’ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı’nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Bakanlık, bozulabilir ve kritik öneme sahip yükler için girişimlerde bulunulduğunu vurgulayarak, frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve-sebze, çiçek, tıbbi malzeme ile ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Açıklamada, Yunanistan’ın Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da çiftçilerin grev sebebiyle eylemler planladığı, bu kapılardan da TIR geçişlerine izin verilmeyeceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Grevin 15–21 Aralık tarihleri arasında sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu süreçte taşımacılık faaliyetlerinde aksama yaşanmaması için gelişmelerin yakından takip edildiğini, ihracatçıların ve nakliyecilerin güzergah planlamalarını bu doğrultuda yapmalarının önem taşıdığını belirtti.

İlgili Konular: #grev #Yunanistan #TIR #Ticaret Bakanlığı

İlgili Haberler

Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı... Soruşturmada yeni gelişme!
Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı... Soruşturmada yeni gelişme! İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Spikerlerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.
İYİ Parti, Murat Kaftar'ın partiden ihracını istedi
İYİ Parti, Murat Kaftar'ın partiden ihracını istedi İYİ Parti, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ndeki sergiyle ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Kaftar’ın tedbirli olarak partiden ihracı için disiplin süreci başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama ve görevden almalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.