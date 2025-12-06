Yunanistan sınırında TIR kuyrukları oluştu... Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan tarafındaki yolun TIR geçişlerine kapatılması nedeniyle 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve karşısındaki Kipi Gümrük Kapıları’nda TIR işlemlerinin yapılamadığı belirtildi.

Açıklamada, grev kapsamında Yunanistan’ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı’nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Bakanlık, bozulabilir ve kritik öneme sahip yükler için girişimlerde bulunulduğunu vurgulayarak, frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve-sebze, çiçek, tıbbi malzeme ile ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Açıklamada, Yunanistan’ın Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da çiftçilerin grev sebebiyle eylemler planladığı, bu kapılardan da TIR geçişlerine izin verilmeyeceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Grevin 15–21 Aralık tarihleri arasında sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu süreçte taşımacılık faaliyetlerinde aksama yaşanmaması için gelişmelerin yakından takip edildiğini, ihracatçıların ve nakliyecilerin güzergah planlamalarını bu doğrultuda yapmalarının önem taşıdığını belirtti.