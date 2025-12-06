Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı... Soruşturmada yeni gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda ünlü spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren Acet, Cebeci ve Sarıoğlu, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi. Spikerlerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.