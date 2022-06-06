Yunanistan: Türkiye, bir şey yapmaya cesaret edemeyecek

06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:45

Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye ile yaşanan gerginlikler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Adonis Georgiadis, Yunanistan'ın güçlü olduğunu belirterek, Türkiye'nin, Yunanistan'a yönelik "herhangi bir harekete cesaret edemeyeceğini" iddia etti.

Georgiadis, Yunanistan'ın, Türkiye ile komşuluk temelinde iyi ilişkilere sahip olmak istediğini söyledi.

'TÜRKİYE'DE HERKES BİZİM CAYDIRICI YETENEKLERİMİZİ KONUŞUYOR'

Adonis Georgiadis, Türkiye ile ilişkilerde Miçotakis yönetimini eleştiren muhalefete tepki göstererek, "Ankara'nın, Başbakan Miçotakis'e nasıl sözler sarf ettiğini görüyorsunuz... Hükümet olarakonlara hizmet ediyor olsaydık, onlar sabahtan akşama kadar bize bu şekilde mi tavır gösterecekti?" dedi.

Georgiadis, ülkesinin faaliyetlerinin Türkiye'de çok yankılandığına işaret ederek, "Rafale savaş uçaklarını aldık ve Türkiye'de herkes televizyona çıkıyor... Yunanistan'ın hava üstünlüğünü kazandığını, modern fırkateynler alacağını ve onları alır almaz donanma savaşında da kazanacağımızı söylüyorlar. Yunanistan'ın, güçlü ittifaklara sahip olduğunu dile getiriyorlar" diye konuştu.

'ANAOKULUNA GİDEN ÇOCUK BİLE İNANMAZ'

Adonis Georgiadis, Yunanistan tarafından silahlandırılan ve askerileştirilen gayri askeri statüdeki adaların askerden arındırılma talebine, "Yunanistan, adaları askerileştirdiği için adaların egemenliğinin tartışmaya açılması konusuna bir anaokuluna giden çocuk bile inanmaz" yanıtını verdi.

Georgiadis, Ege Denizi'nde sıcak bir senaryo yaşanma ihtimalinin olmayacağını iddia ederek, "Türkiye, bu yaz Ege'de hiçbir şey yapmaya cesaret edemeyecek. Çünkü, Yunanistan şu anda son derece güçlü. Yunanistan, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyor ama Türkiye, Yunanistan'a karşı olumsuz bir tavır göstermemelidir. Türkiye ile istediğimiz dostluk, bir komşuluk ilişkisine dayanmaktadır" dedi.