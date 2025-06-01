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Yurt dışına kaçacaklardı! 3 FETÖ şüphelisi ve 4 organizatör tutuklandı

Yurt dışına kaçacaklardı! 3 FETÖ şüphelisi ve 4 organizatör tutuklandı

1.06.2025 10:17:00
Güncellenme:
DHA
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Yurt dışına kaçacaklardı! 3 FETÖ şüphelisi ve 4 organizatör tutuklandı

Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 FETÖ/PDY şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 4 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, kırsalda kaçak bir grubun bulunduğu belirlendi. Polis, bölgede yaptığı araştırmada saklanan 2'si kadın 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 5 kişinin yapılan kontrolünde FETÖ/PDY'den aranması ve mahkemelerde dosyaları bulunan A.A., K.Ç., B.E., A.A. ve F.G. olduğu belirlendi.

Operasyonu genişleten polis, FETÖ, şüphelilerinin kaçmasını organize eden kişilerin 2 araçla kente geldiklerini belirledi. Yapılan çalışmada organizatörler, Y.İ., Y.H.Ç.., G.T. ve M.Z.K. de yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden A.A., B.E., K.A. ile organizatörler Y.İ., Y.H.Ç.., G.T., M.Z.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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