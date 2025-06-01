Yurt dışına kaçacaklardı! 3 FETÖ şüphelisi ve 4 organizatör tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut
Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü
çalışmalarda, kırsalda kaçak bir grubun bulunduğu belirlendi. Polis, bölgede
yaptığı araştırmada saklanan 2'si kadın 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan 5 kişinin yapılan kontrolünde FETÖ/PDY'den
aranması ve mahkemelerde dosyaları bulunan A.A., K.Ç., B.E., A.A. ve F.G.
olduğu belirlendi.
Operasyonu genişleten polis, FETÖ, şüphelilerinin kaçmasını
organize eden kişilerin 2 araçla kente geldiklerini belirledi. Yapılan
çalışmada organizatörler, Y.İ., Y.H.Ç.., G.T. ve M.Z.K. de yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ
şüphelilerinden A.A., B.E., K.A. ile organizatörler Y.İ., Y.H.Ç.., G.T.,
M.Z.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.