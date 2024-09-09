Yurttaş fiyatlardan ‘önünü göremiyor’

Yayınlanma: 09.09.2024 - 10:23

Güncelleme: 09.09.2024 - 10:23

Görme bozukluğu giderek artan bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Günlük yaşamda net görememenin getirdiği olumsuzlukları aşmak isteyen fakat ameliyata sıcak bakmayan yurttaşlar lens ve gözlük kullanmaya yöneliyor. Gözlük fiyatları ise model ve cam derecesi gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık gösteriyor. Yalnızca gözlük çerçevesini değiştirmek genelde 300 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Gözlük camını yenilemek ise 700 lira ile bin 500 lira arasına denk geliyor. Standart bir gözlük edinmenin yurttaşa maliyeti ortalama 2 bin lira ediyor.

EN İYİ İHTİMALLE 148 LİRA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), reçeteli gözlüklerin ücretinin bir kısmını karşılıyor. Bu katkı payı da belirli şartlar sağlandığında ödeniyor. Örneğin, sigortalı olma şartının aranmasının yanı sıra, devlet veya özel hastaneden göz muayenesi yaptırılması gerekiyor. Bu muayeneler sonrasında edinilen gözlük reçetesiyle SGK anlaşmalı bir gözlükçüye gidilerek bu katkı payından yararlanılabiliyor. Buna hak kazanan yetişkinler 2 yılda bir, 14 yaş altı çocuklar ise yılda bir SGK kapsamında gözlüklerini katkı paylı bir şekilde değiştirebiliyor. SGK gözlük hakkının sorgulanması ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Katkı miktarın ne kadar olacağı ise “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile belirleniyor. Buna göre, 2024 yılında SGK hem yakın hem de uzak gözlük çerçevesi için 98 liralık katkı payı ödüyor. Gözlük camı için yapılan ödeme ise asgari olarak 20 ile 25 lira arasında değişiyor. Camın derecesine bağlı olarak artan ödemenin üst sınırı ise 50 lira. Bu durumda her şeyiyle yeni bir gözlük edinmek isteyen bir yurttaşa devletin desteği en iyi ihtimalle 148 lira. Asgari ücretin 17 bin 2 lira, en düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğu Türkiye’de gözlük ücretleri bu duruma bağlı olarak ciddi bir harcama kalemi olarak öne çıkıyor. Yaşanan ekonomik kriz yaşamın her alanında kendini belirgin ederken barınmadan beslenmeye kadar birçok alanda yurttaşın parası yetmiyor.